«Краснодар» продлил безвыигрышную серию «Оренбурга» в РПЛ до 13 матчей

«Оренбург» разгромно проиграл «Краснодару» (0:4) в матче 14-го тура РПЛ. Таким образом, «Краснодар» продлил безвыигрышную серию «Оренбурга» до 13 матчей.

Последний раз «Оренбург» побеждал в РПЛ в 1-м туре, когда был обыгран «Спартак» (2:0).

На 38-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 73-й минуте хавбек Данила Козлов. Довёл счёт до разгромного Эдуард Сперцян. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил нападающий Джон Кордоба.

После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.