«Краснодар» продлил безвыигрышную серию «Оренбурга» в РПЛ до 13 матчей
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«Оренбург» разгромно проиграл «Краснодару» (0:4) в матче 14-го тура РПЛ. Таким образом, «Краснодар» продлил безвыигрышную серию «Оренбурга» до 13 матчей.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Ленини – 38' 2:0 Козлов – 73' 3:0 Сперцян – 79' 4:0 Кордоба – 88'
Последний раз «Оренбург» побеждал в РПЛ в 1-м туре, когда был обыгран «Спартак» (2:0).
На 38-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 73-й минуте хавбек Данила Козлов. Довёл счёт до разгромного Эдуард Сперцян. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил нападающий Джон Кордоба.
После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.
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