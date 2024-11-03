Результаты матчей РПЛ 3 ноября

Сегодня, 3 ноября, прошли матчи 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата России 3 ноября:

«Акрон» — «Крылья Советов» — 2:0;

«Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» — 0:2;

«Факел» — «Химки» — 1:1;

«Краснодар» — «Оренбург» — 4:0.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 36 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 33 очка. Третье место с 31 очком занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).