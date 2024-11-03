Вук Рашович: Станкович и Николич — молодые тренеры, у них огромные перспективы

Главный тренер клуба «Аль-Иттихад Кальба» Вук Рашович поделился мнением о работе Деяна Станковича и Марко Николича в московских «Спартаке» и ЦСКА соответственно. Накануне команды тренеров встретились в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выиграл в дерби со счётом 2:0.

«Оба отличные и ещё довольно молодые тренеры. У них огромные перспективы, но нельзя их сравнивать и говорить, кто лучше. Иногда у тебя может быть команда лучше, чем у другого, более сильные футболисты. А иногда ты в противоположной ситуации. Но однозначно оба проделывают отличную работу, они не боятся ехать в чужие страны, что всегда очень непросто. Я бы хотел поддержать обоих», — приводит слова Рашовича «РБ Спорт».