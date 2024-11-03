Дзюба: я злился сам на себя и выплёскивал эмоции, потому что соскучился по футболу

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал победу в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0). Голами отметились Родригу Эшковал и Дзюба. Игра состоялась на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре.

– Как оцените свои действия при голе? Удалось воспользоваться недопониманием центральных защитников «Крыльев»?

– Наверное, да. Так получилось, что Солдатенков и Евгеньев не разобрались между собой. А я в это время уже предугадал развитие событий и понял, что произойдёт дальше. Воспользовался моментом. Был ли соблазн откатить направо? Да, я там ждал человечка. Ждал, ждал, ждал, но потом понял, что он слишком долго бежит, нужно уже самому решать. За небольшое время быстро оценил ситуацию и технично пробил. Хорошо, что всё получилось исполнить.

– Почему у вас было так много эмоций во время матча и после него?

– Это рабочие процессы, вещи, которые нам нужно улучшать. И это нормально. В некоторых моментах я даже больше сам на себя злился и выплёскивал эмоции, потому что соскучился по футболу.

– Что сказали Волкову в моменте перед пенальти от Сергеева?

– Я сказал ему: ты возьмёшь этот пенальти спокойненько. Я был уверен в нём. Серёжа Волков – это лидер, который одним своим видом запугал Ваню Сергеева, — приводит слова Дзюбы Metaratings.