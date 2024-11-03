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«Рома» неожиданно уступила «Вероне» в матче Серии А

«Рома» неожиданно уступила «Вероне» в матче Серии А
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Завершился матч 11-го тура Серии А, в котором встречались «Верона» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. «Верона» одержала победу со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 11-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 2
Рома
Рим
1:0 Тенгстедт – 13'     1:1 Соуле – 28'     2:1 Маньяни – 34'     2:2 Довбик – 53'     3:2 Арруи – 88'    
Удаления: Роша Ливраменто – 90+5' / нет

На 13-й минуте забил игрок «Вероны» Каспер Тенгстедт. На 28-й минуте счёт сравнял нападающий «Ромы» Матиас Соуле. На 34-й минуте забил защитник «Вероны» Джанджакомо Маньяни. На 53-й минуте отметился голом форвард «Ромы» Артём Довбик. На 88-й минуте победу «Вероне» принёс Абду Арруи.

«Верона» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. «Рома» находится на 11-м месте с 13 очками.

Турнирная таблица Серии А
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