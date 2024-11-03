«Рома» неожиданно уступила «Вероне» в матче Серии А

Завершился матч 11-го тура Серии А, в котором встречались «Верона» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. «Верона» одержала победу со счётом 3:2.

На 13-й минуте забил игрок «Вероны» Каспер Тенгстедт. На 28-й минуте счёт сравнял нападающий «Ромы» Матиас Соуле. На 34-й минуте забил защитник «Вероны» Джанджакомо Маньяни. На 53-й минуте отметился голом форвард «Ромы» Артём Довбик. На 88-й минуте победу «Вероне» принёс Абду Арруи.

«Верона» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. «Рома» находится на 11-м месте с 13 очками.