«Рома» неожиданно уступила «Вероне» в матче Серии А
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Завершился матч 11-го тура Серии А, в котором встречались «Верона» и «Рома». Игра проходила на стадионе «Маркантонио Бентегоди» в Вероне (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттео Марченаро. «Верона» одержала победу со счётом 3:2.
Италия — Серия А . 11-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 2
Рома
Рим
1:0 Тенгстедт – 13' 1:1 Соуле – 28' 2:1 Маньяни – 34' 2:2 Довбик – 53' 3:2 Арруи – 88'
Удаления: Роша Ливраменто – 90+5' / нет
На 13-й минуте забил игрок «Вероны» Каспер Тенгстедт. На 28-й минуте счёт сравнял нападающий «Ромы» Матиас Соуле. На 34-й минуте забил защитник «Вероны» Джанджакомо Маньяни. На 53-й минуте отметился голом форвард «Ромы» Артём Довбик. На 88-й минуте победу «Вероне» принёс Абду Арруи.
«Верона» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков. «Рома» находится на 11-м месте с 13 очками.
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