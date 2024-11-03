Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Оренбургом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:0).

«Сказал в раздевалке, что это один из самых сложных матчей за последнее время и счёт не совсем отражает то, что было на поле. Да, мы выиграли по делу, но не на 4:0. «Оренбург» провёл отличный матч и доставил нам много проблем.

У нас не всё получалось в первом тайме в плане прессинга и переключений из обороны в атаку, но второй тайм мы провели хорошо. Замены усилили игру. Очень важно, что мы переломили ход игры, стандарты нам пришли на помощь. Это очень важный и сложный матч, мы рады», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На 38-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 73-й минуте хавбек Данила Козлов. Довёл счёт до разгромного Эдуард Сперцян. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил нападающий Джон Кордоба.

После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.