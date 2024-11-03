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Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Оренбургом»

Мурад Мусаев прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Оренбургом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Ленини – 38'     2:0 Козлов – 73'     3:0 Сперцян – 79'     4:0 Кордоба – 88'    

«Сказал в раздевалке, что это один из самых сложных матчей за последнее время и счёт не совсем отражает то, что было на поле. Да, мы выиграли по делу, но не на 4:0. «Оренбург» провёл отличный матч и доставил нам много проблем.

У нас не всё получалось в первом тайме в плане прессинга и переключений из обороны в атаку, но второй тайм мы провели хорошо. Замены усилили игру. Очень важно, что мы переломили ход игры, стандарты нам пришли на помощь. Это очень важный и сложный матч, мы рады», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

На 38-й минуте полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 73-й минуте хавбек Данила Козлов. Довёл счёт до разгромного Эдуард Сперцян. Окончательный результат в игре на 88-й минуте установил нападающий Джон Кордоба.

После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.

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