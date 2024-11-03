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«Они заслужили». Тренер «Оренбурга» Слишкович — о разгроме от «Краснодара»

«Они заслужили». Тренер «Оренбурга» Слишкович — о разгроме от «Краснодара»
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:4).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
4 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Ленини – 38'     2:0 Козлов – 73'     3:0 Сперцян – 79'     4:0 Кордоба – 88'    

— Чего не хватило, чтобы сценарий игры пошёл по другому?
— Не хватило, чтобы ворота чуть шире были. У них — два гола, у нас — две штанги. Потом — мастерство [Эдуарда] Сперцяна, тут и закончилась вся история. Можно проиграть 0:1, но ты скажешь, что соперник был лучше и тебе не позволил ничего создать. Можно проиграть 0:4 и остаться с мнением, что мы не заслужили поражение. Думаю, что команда хорошо играла, создавала моменты. К сожалению, не было достаточно концентрации, когда надо было забить. У нас было несколько хороших моментов, удары. Мы не забили, а соперник забил. Вот и всё.

Моменты были. Что ещё опасного сделал «Краснодар»? В первом тайме ничего. Мы были опаснее перед воротами. Но то, что мы не забили, — это наши проблемы и ошибки. Соперник — молодец. Они заслужили, забили четыре гола и выиграли, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. «Оренбург» после аналогичного количества игр занимает последнее, 16-е место, заработав восемь очков.

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