Массимо Каррера: поздравляю «Спартак» с важнейшей победой в дерби с ЦСКА

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил красно-белых после победы в дерби с ЦСКА. Встреча команд прошла в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выиграл со счётом 2:0.

«Дерби — особенный матч как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому в таких играх очень важно побеждать. Поздравляю «Спартак» с важнейшей победой в дерби», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Массимо Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год.

После 14 туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у команды 25 очков. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 24 очка.