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Массимо Каррера: поздравляю «Спартак» с важнейшей победой в дерби с ЦСКА

Массимо Каррера: поздравляю «Спартак» с важнейшей победой в дерби с ЦСКА
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Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил красно-белых после победы в дерби с ЦСКА. Встреча команд прошла в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выиграл со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Дерби — особенный матч как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому в таких играх очень важно побеждать. Поздравляю «Спартак» с важнейшей победой в дерби», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, Массимо Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год.

После 14 туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у команды 25 очков. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 24 очка.

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