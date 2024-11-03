Массимо Каррера: поздравляю «Спартак» с важнейшей победой в дерби с ЦСКА
Поделиться
Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил красно-белых после победы в дерби с ЦСКА. Встреча команд прошла в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выиграл со счётом 2:0.
МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45' 0:2 Медина – 90+9'
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'
«Дерби — особенный матч как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому в таких играх очень важно побеждать. Поздравляю «Спартак» с важнейшей победой в дерби», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Напомним, Массимо Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год.
После 14 туров «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В активе у команды 25 очков. ЦСКА находится на шестой строчке, заработав 24 очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 ноября 2024
-
23:21
-
23:10
-
22:48
-
22:45
-
22:41
-
22:31
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
22:20
-
22:16
-
22:14
-
22:07
-
22:05
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:38
-
21:34
-
21:27
-
21:24
-
21:23
-
21:20
-
21:19
-
21:11
-
21:06
-
21:05
-
21:05
-
21:05
-
21:00
-
20:58