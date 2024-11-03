Павел Пивоваров: надо поднять вопрос о создании отдельного соревнования для ФНЛ и ФНЛ-2

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров предложил варианты обновления формата Фонбет Кубка России по футболу.

— Вы высказывались по формату и реформам в Кубке. Не считаете, что состав групп в следующем розыгрыше надо чуть обновить — включать в четвёрки клубы из низших лиг, давать путёвку тем городам, где большая посещаемость?

— Возможно. Такой вариант многие предлагают. В целом сейчас получается ситуация, при которой клубы ФНЛ и ФНЛ-2 имеют мало шансов дойти до весенней стадии. Возможно, надо поднять вопрос о создании для них отдельного соревнования, — приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, Кубок России сезона-2024/2025 разделён на два Пути – Путь РПЛ и Путь регионов.