Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш: я извинился перед тен Хагом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о разговоре с бывшим главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом.

«Я всегда выкладывался на 100%, и тен Хаг знает об этом. Я поговорил с тен Хагом и извинился перед ним, я был разочарован, что он ушёл, и пытался помочь ему. Я не забивал голов, мы не забивали голов, и я чувствую ответственность за его увольнение на нас», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Об отставке тен Хага «Манчестер Юнайтед» объявил 28 октября. Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Но клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне — «Манчестер Юнайтед» шёл на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ на момент увольнения тренера.