Владислав Радимов прокомментировал свои слова о Романе Евгеньеве из «Крыльев Советов»

Бывший футболист Владислав Радимов прокомментировал свои слова об игре защитника «Крыльев Советов» Романа Евгеньева в матче 14-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2). Ранее Радимов предположил, что Роман намеренно совершал ошибки в игре, поскольку оба гола самарская команда пропустила после неудачных действий Евгеньева.

«Как написал – так и есть. Надеюсь, это просто ошибки, но в возрасте Евгеньева такие ошибки выглядят комично. Первый мяч – убежать в другую сторону и дать дорогу игроку «Акрона». Сложно представить, что футболист такого уровня может ошибиться так просто так», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Евгеньев сыграл 16 матчей за клуб во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.