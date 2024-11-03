«Реал Сосьедад» победил «Севилью» в матче 12-го тура Ла Лиги

Завершился матч 12-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:0.

Счёт открыл Такефуса Кубо на 34-й минуте встречи. Ещё одним голом в составе «Реала Сосьедад» отметился Микель Оярсабаль на 68-й минуте.

«Реал Сосьедад» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе у клуба 15 очков. «Севилья» занимает 12-ю строчку с 15 очками. На первом месте находится «Барселона» с 33 очками в 12 турах.