«Реал Сосьедад» победил «Севилью» в матче 12-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 12-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Севилья». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:0.
Испания — Примера . 12-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Кубо – 34' 0:2 Оярсабаль – 68'
Счёт открыл Такефуса Кубо на 34-й минуте встречи. Ещё одним голом в составе «Реала Сосьедад» отметился Микель Оярсабаль на 68-й минуте.
«Реал Сосьедад» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. В активе у клуба 15 очков. «Севилья» занимает 12-ю строчку с 15 очками. На первом месте находится «Барселона» с 33 очками в 12 турах.
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