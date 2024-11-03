В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»

Представители «Факела» рассказали, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Главным арбитром встречи был Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Факел» подаст жалобу в ЭСК на судейство бригады Егора Егорова, который обслуживал встречу воронежской команды и «Химок».

В клубе не согласны с рядом решений арбитра. В частности, с тем, что на четвёртой минуте матча арбитр засчитал гол Александра Руденко, хотя форвард гостей Антон Заболотный мешал вратарю Виталию Гудиеву среагировать на удар нападающего «Химок».

Также в воронежском клубе считают ошибкой то, что после продолжительного видеопросмотра рефери отменил гол «Факела», который команда забила на 84-й минуте – нападающий гостей Антон Заболотный срезал мяч в собственные ворота после подачи воронежцев со штрафного», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе «Факела».