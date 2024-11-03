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В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»

В «Факеле» заявили, что обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Химками»
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Представители «Факела» рассказали, что клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС по итогам матча 14-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). Главным арбитром встречи был Егор Егоров (Нижний Новгород).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
0:1 Руденко – 5'     1:1 Браими – 39'    

«Факел» подаст жалобу в ЭСК на судейство бригады Егора Егорова, который обслуживал встречу воронежской команды и «Химок».

В клубе не согласны с рядом решений арбитра. В частности, с тем, что на четвёртой минуте матча арбитр засчитал гол Александра Руденко, хотя форвард гостей Антон Заболотный мешал вратарю Виталию Гудиеву среагировать на удар нападающего «Химок».

Также в воронежском клубе считают ошибкой то, что после продолжительного видеопросмотра рефери отменил гол «Факела», который команда забила на 84-й минуте – нападающий гостей Антон Заболотный срезал мяч в собственные ворота после подачи воронежцев со штрафного», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе «Факела».

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