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Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица

Российская Премьер-Лига сезона-2024/2025: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица
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Завершился 14-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Представляем вашему вниманию полные результаты тура.

Пятница, 1 ноября:

«Динамо» Москва — «Ростов» — 1:1.

Суббота, 2 ноября:

«Зенит» — «Динамо» Махачкала — 2:1;
«Локомотив» — «Рубин» — 1:0;
ЦСКА — «Спартак» — 0:2.

Воскресенье, 3 ноября:

«Акрон» — «Крылья Советов» — 2:0;
«Ахмат» — «Пари Нижний Новгород» — 0:2;
«Факел» — «Химки» — 1:1;
«Краснодар» — «Оренбург» — 4:0.

Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 36 очков после 14 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 33 очка. Третье место с 31 очком занимает московский «Локомотив». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (9).

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