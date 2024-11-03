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Фото: Моуринью после гола «Фенербахче» хотел проехаться на коленях по траве, но споткнулся

Фото: Моуринью после гола «Фенербахче» хотел проехаться на коленях по траве, но споткнулся
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С главным тренером турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью произошёл забавный случай во время празднования победного гола его команды. «Фенербахче» под руководством португальского специалиста вырвал победу у «Трабзонспора» (3:2) на 90+12-й минуте матча 11-го тура чемпионата Турции сезона-2024/2025. Победный мяч забил полузащитник Софьян Амрабат.

Турция — Суперлига . 11-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
2 : 3
Фенербахче
Стамбул
0:1 Фред – 42'     1:1 Банза – 59'     2:1 Банза – 67'     2:2 Джеко – 75'     2:3 Амрабат – 90+12'    

Фото доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

После 11 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка. «Трабзонспор» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков.

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