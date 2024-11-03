Фото: Моуринью после гола «Фенербахче» хотел проехаться на коленях по траве, но споткнулся

С главным тренером турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью произошёл забавный случай во время празднования победного гола его команды. «Фенербахче» под руководством португальского специалиста вырвал победу у «Трабзонспора» (3:2) на 90+12-й минуте матча 11-го тура чемпионата Турции сезона-2024/2025. Победный мяч забил полузащитник Софьян Амрабат.

Фото доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

После 11 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка. «Трабзонспор» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков.