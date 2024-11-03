Тренер «Челси» Мареска: «Манчестер Юнайтед» был похож на команду тен Хага

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал результат матча 10-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Мы знали, что это будет сложная игра по разным причинам. Большую часть матча мы контролировали ход игры, хотели победить, но в последние 10 минут мы потеряли баланс.

В целом «Манчестер Юнайтед» был похож на команду тен Хага, мы думали, что они будут немного агрессивнее. В целом игра была чёткой.

Когда ты проигрываешь на этом стадионе, очень сложно вернуться, но мы справились с этим. Затем мы попытались победить», — приводит слова Марески ВВС со ссылкой на Sky Sports.

Команды не смогли забить друг другу в первом тайме. На 70-й минуте отличился полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, реализовав пенальти. На 75-й минуте забил хавбек «Челси» Мойсес Кайседо.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей. «Челси» заработал 18 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 25 очков за 10 игр.