Моуринью: в Лондоне, наверное, только мой сын смотрит чемпионат Турции

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью раскритиковал судейство в матче 11-го тура турецкой Суперлиги с «Трабзонспором» (3:2).

«Самый большой скандал в матче — это пенальти, который был назначен не в нашу пользу. Послушайте, за границей мало кто смотрит чемпионат Турции. В Лондоне, наверное, только мой сын смотрит его. Я выложу эту запись в своих социальных сетях. Более 5 миллионов человек будут следить за этим судейством, и они увидят, что такое турецкая лига», — приводит слова Моуринью журналист Серджан Хамзаоглу в социальной сети X (ранее Twitter).

После 11 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка. «Трабзонспор» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков.