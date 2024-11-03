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Руд ван Нистелрой разочарован тем, что «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Челси»

Руд ван Нистелрой разочарован тем, что «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Челси»
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Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался о матче 10-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 70'     1:1 Кайседо – 74'    

«В целом это был очень хороший матч. Игроки действительно хорошо сражались на каждом дюйме поля. Было очень приятно наблюдать. Учитывая все моменты, которые мы создали, мы могли забить ещё один мяч и выиграть матч. Жаль, что мы не смогли этого сделать. В целом я немного разочарован, что мы не выиграли.

Это были эмоциональные американские горки — почти целая неделя, в течение которой произошло так много событий. Моя работа заключалась в том, чтобы поддерживать равновесие в команде. Я приехал сюда, чтобы помочь клубу в любом качестве. После этих двух матчей я надеюсь, что у нас всё получится.

Это особенное чувство — вернуться в этот город и клуб. Я действительно наслаждаюсь каждой минутой. Я стараюсь делиться культурой клуба, города и болельщиков. Это важная часть. Я рад, что могу поделиться этими моментами и помочь игрокам понять дух команды», — приводит слова ван Нистелроя BBC.

Турнирная таблица АПЛ
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