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Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Эспаньолом»

Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Эспаньолом»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (3:1).

Испания — Примера . 12-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Ольмо – 12'     2:0 Рафинья – 23'     3:0 Ольмо – 31'     3:1 Пуадо – 63'    

«Мы набрали три очка и выиграли дерби, что очень важно. Это правда, что во втором тайме мы сбавили темп и в определённые моменты потеряли концентрацию, но такое случается. Я принимаю это, потому что мы выиграли, но, если смотреть в будущее [на Лигу чемпионов в среду], нам нужно быть сильнее и поднять уровень», — приводит слова Флика пресс-служба клуба.

На 12-й минуте полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо открыл счёт. Увеличил преимущество сине-гранатовых на 23-й минуте нападающий Рафинья. Довёл счёт до разгромного Ольмо, оформив дубль. Один мяч гостей отыграл форвард Хавьер Пуадо. Два гола «Эспаньола» были отменены при помощи VAR.

После 12 сыгранных матчей «Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. «Эспаньол» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 10 очков.

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