Генич — о Дзюбе: плевать в спину Корниленко не по‑львиному и не по‑королевски

Комментатор Константин Генич оценил высказывания нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы об уходе спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Ранее Дзюба сказал, что Корниленко «получил всё, что заслужил».

«Дзюба побьёт рекорд по голам в истории российского футбола. Но то, что он наговорил после игры, мне не понравилось. Плевать в спину Корниленко за то, что его не взяли в «Крылья Советов». Это не совсем красиво. Не по‑львиному и не по‑королевски, как сам говорит про себя Дзюба», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей самарские «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 12 очков.