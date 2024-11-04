Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич — о Дзюбе: плевать в спину Корниленко не по‑львиному и не по‑королевски

Генич — о Дзюбе: плевать в спину Корниленко не по‑львиному и не по‑королевски
Комментарии

Комментатор Константин Генич оценил высказывания нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы об уходе спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко. Ранее Дзюба сказал, что Корниленко «получил всё, что заслужил».

«Дзюба побьёт рекорд по голам в истории российского футбола. Но то, что он наговорил после игры, мне не понравилось. Плевать в спину Корниленко за то, что его не взяли в «Крылья Советов». Это не совсем красиво. Не по‑львиному и не по‑королевски, как сам говорит про себя Дзюба», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

После 14 сыгранных матчей самарские «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 12 очков.

Материалы по теме
«Великолепно, он получил всё, что заслужил». Дзюба — об отставке Корниленко из «Крыльев»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android