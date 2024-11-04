Моуринью: если бы я знал, что творится в Турции, я бы сюда не поехал!
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью после матча 11-го тура турецкой Суперлиги с «Трабзонспором» (3:2) раскритиковал судейство в чемпионате.
Турция — Суперлига . 11-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
2 : 3
Фенербахче
Стамбул
0:1 Фред – 42' 1:1 Банза – 59' 2:1 Банза – 67' 2:2 Джеко – 75' 2:3 Амрабат – 90+12'
«Я обвиняю руководство «Фенербахче», которое привело меня сюда, они рассказали мне только половину ситуации здесь.
Если бы они полностью рассказали мне о ситуации с судейством, я бы не пришёл сюда! Я не турок, вы, турки, не оставляйте так эту ситуацию с судейством», — приводит слова Моуринью Lewisbanche.
После 11 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка. «Трабзонспор» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков.
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