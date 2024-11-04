Моуринью: если бы я знал, что творится в Турции, я бы сюда не поехал!

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью после матча 11-го тура турецкой Суперлиги с «Трабзонспором» (3:2) раскритиковал судейство в чемпионате.

«Я обвиняю руководство «Фенербахче», которое привело меня сюда, они рассказали мне только половину ситуации здесь.

Если бы они полностью рассказали мне о ситуации с судейством, я бы не пришёл сюда! Я не турок, вы, турки, не оставляйте так эту ситуацию с судейством», — приводит слова Моуринью Lewisbanche.

После 11 сыгранных матчей «Фенербахче» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 23 очка. «Трабзонспор» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков.