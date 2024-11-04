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Интер — Венеция, результат матча 11-го тура Серии А, счёт 1:0, 3 ноября 2024 года

«Интер» с минимальным счётом обыграл «Венецию» в матче 11-го тура Серии А
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Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались миланский «Интер» и «Венеция». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марией Соле Феррьери Капути (Италия). «Интер» обыграл «Венецию» со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 11-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Венеция
Венеция
1:0 Мартинес – 65'    

Единственный гол в матче на 65-й минуте забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

После 11 сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 24 очка. «Венеция» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав восемь очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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