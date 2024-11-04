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«Атлетик» Бильбао сыграл вничью с «Бетисом» в матче 12-го тура Ла Лиги

«Атлетик» Бильбао сыграл вничью с «Бетисом» в матче 12-го тура Ла Лиги
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Завершился матч 12-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Бетис». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом (Испания). Команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 12-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Форнальс – 52'     1:1 Беренгер – 68'    

На 52-й минуте полузащитник «Бетиса» Пабло Форнальс открыл счёт. Ответный мяч хозяев забил нападающий Алекс Беренгер на 68-й минуте.

После 12 сыгранных матчей «Атлетик» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 19 очков. «Бетис» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав также 19 очков.

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