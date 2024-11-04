Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Самарской области подвёл итоги дерби «Акрон» — «Крылья Советов»

Губернатор Самарской области подвёл итоги дерби «Акрон» — «Крылья Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ между «Акроном» и «Крыльями Советов» (2:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Эшковал – 20'     2:0 Дзюба – 72'    

«Первое в истории РПЛ волжское дерби «Акрон» — «Крылья Советов». Спасибо нашим командам за красивую игру, бескомпромиссную борьбу, самоотдачу и эмоции, а болельщикам — за активную поддержку и новый рекорд «Акрона» по посещаемости домашних матчей (8438 человек)!

На поле было по-настоящему жарко — соперники друг друга не жалели.

Сегодня сильнее «Акрон» — 2:0. Тольяттинцев с победой, продолжайте двигаться вперёд. «Крыльям» — успехов в следующих матчах», — написал Федорищев в телеграм-канале.

На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте нападающий хозяев Артём Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.

Материалы по теме
Дзюба: я злился сам на себя и выплёскивал эмоции, потому что соскучился по футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android