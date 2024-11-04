Губернатор Самарской области подвёл итоги дерби «Акрон» — «Крылья Советов»

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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ между «Акроном» и «Крыльями Советов» (2:0).

«Первое в истории РПЛ волжское дерби «Акрон» — «Крылья Советов». Спасибо нашим командам за красивую игру, бескомпромиссную борьбу, самоотдачу и эмоции, а болельщикам — за активную поддержку и новый рекорд «Акрона» по посещаемости домашних матчей (8438 человек)!

На поле было по-настоящему жарко — соперники друг друга не жалели.

Сегодня сильнее «Акрон» — 2:0. Тольяттинцев с победой, продолжайте двигаться вперёд. «Крыльям» — успехов в следующих матчах», — написал Федорищев в телеграм-канале.

На 20-й минуте португальский защитник «Акрона» Родригу Эшковал вывел тольяттинцев вперёд. На 72-й минуте нападающий хозяев Артём Дзюба забил второй гол в ворота самарцев. На 90+2-й минуте форвард «Крыльев» Иван Сергеев не смог реализовать 11-метровый удар, пробив мимо ворот.