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Нант — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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«Марсель» обыграл «Нант» в матче 10-го тура Лиги 1

«Марсель» обыграл «Нант» в матче 10-го тура Лиги 1
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Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Нант» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи (Франция). «Марсель» обыграл «Нант» со счётом 2:1.

Франция — Лига 1 . 10-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Нант
Нант
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
0:1 Мопе – 24'     1:1 Кадевере – 39'     1:2 Гринвуд – 61'    

На 24-й минуте нападающий «Марселя» Ниль Мопе открыл счёт. Ответный мяч «Нанта» забил форвард Тино Кадевере. Победный мяч гостей на 61-й минуте оформил Мэйсон Гринвуд.

После 10 сыгранных матчей «Нант» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 10 очков. «Марсель» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 20 очков.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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