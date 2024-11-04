«Марсель» обыграл «Нант» в матче 10-го тура Лиги 1

Завершился матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Нант» и «Марсель». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи (Франция). «Марсель» обыграл «Нант» со счётом 2:1.

На 24-й минуте нападающий «Марселя» Ниль Мопе открыл счёт. Ответный мяч «Нанта» забил форвард Тино Кадевере. Победный мяч гостей на 61-й минуте оформил Мэйсон Гринвуд.

После 10 сыгранных матчей «Нант» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 10 очков. «Марсель» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 20 очков.