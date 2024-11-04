Результаты матчей чемпионата Германии 3 ноября

3 ноября прошли матчи 9-го тура чемпионата Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Боруссия» М – «Вердер» — 4:1

«Фрайбург» — «Майнц» — 0:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии «Бавария», которая записала в свой актив 23 очка. На втором месте находится «Лейпциг», набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Айнтрахт», на счету которого 17 очков. В топ-5 входят «Байер» и дормундская «Боруссия». Оба клуба записали в свой актив по 16 очков.

Действующим победителем чемпионата Германии является «Байер».

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