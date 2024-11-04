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Результаты матчей АПЛ 3 ноября

Результаты матчей АПЛ 3 ноября
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Вчера, 3 ноября, прошли два матча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 3 ноября:

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла» — 4:1;
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 1:1.

Возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 «Ливерпуль», набравший 25 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается «Манчестер Сити», заработавший 23 очка. Третье место с 19 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Вулверхэмптон» (3), «Саутгемптон» (4) и «Ипсвич Таун» (5).

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