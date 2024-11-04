Результаты матчей итальянской Серии А 3 ноября

В субботу, 3 ноября, прошли четыре матча 11-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 3 ноября:

«Наполи» — «Аталанта» — 0:3;

«Торино» — «Фиорентина» — 0:1;

«Верона» — «Рома» — 3:2;

«Интер» — «Венеция» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 24 очка. Третье место с 22 очками занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Дженоа» (6), «Лечче» (8), «Венеция» (8).

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