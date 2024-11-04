Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей итальянской Серии А 3 ноября

Результаты матчей итальянской Серии А 3 ноября
Комментарии

В субботу, 3 ноября, прошли четыре матча 11-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 3 ноября:

«Наполи» — «Аталанта» — 0:3;
«Торино» — «Фиорентина» — 0:1;
«Верона» — «Рома» — 3:2;
«Интер» — «Венеция» — 1:0.

Возглавляет турнирную таблицу Серии А сезона-2024/2025 «Наполи», набравший 25 очков после 10 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 24 очка. Третье место с 22 очками занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Дженоа» (6), «Лечче» (8), «Венеция» (8).

Материалы по теме
Новый Мальдини — не такой, как отец и дед. Но уже добился уникального достижения в Италии
Новый Мальдини — не такой, как отец и дед. Но уже добился уникального достижения в Италии

Как Дель Пьеро вырубил Бушманова на Евро-1996:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android