Вчера, 3 ноября, прошли четыре матча 10-го тура чемпионата Франции сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Франции 3 ноября:

«Тулуза» — «Реймс» — 1:0;

«Гавр» — «Монпелье» — 1:0;

«Осер» — «Ренн» — 4:0;

«Нант» — «Марсель» — 1:2.

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», который записал в свой актив 26 очков. На втором месте находится «Марсель», набрав 20 очков. Замыкает тройку лидеров «Монако», на счету которого 20 очков.

Отметим, что матчи 11-го тура французской Лиги 1 начнутся 8 ноября.

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