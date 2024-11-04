Действующий чемпион МЛС «Коламбус Крю» вылетел на стадии 1/8 финала плей-офф лиги

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В ночь со 2 на 3 ноября мск на поле «Ред Булл Арена» в Хэррисоне (США) завершился ответный матч плей-офф МЛС стадии 1/8 финала между «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Коламбус Крю». Победу в серии послематчевых пенальти одержали футболисты «Нью-Йорк Ред Буллз», основное время матча завершилось со счётом 2:2.

На гол Максимилиана Арфстена команда из Нью-Йорка ответила точными ударами Данте Ванзейра и Эмиля Форсберга. На 90+6-й минуте Кристиан Рамирес перевел матч в серию пенальти, где точнее оказался «Нью-Йорк Ред Буллз» — 5:4.

«Нью-Йорк Ред Буллз» вышел в четвертьфинал плей-офф, где встретится с победителем пары «Цинциннати» — «Нью-Йорк Сити». «Коламбус Крю», который в прошлом сезоне стал чемпионом, выбыл из плей-офф.

Напомним, первый матч окончился победой команды из Нью-Йорка со счётом 1:0.

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