Вчера, 3 ноября, прошли четыре матча 12-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Испании 3 ноября:

«Атлетико» — «Лас-Пальмас» — 2:0;

«Барселона» — «Эспаньол» — 3:1;

«Севилья» — «Реал Сосьедад» — 0:2;

«Атлетик» — «Бетис» — 1:1.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании «Барселона», которая записала в свой актив 33 очка. Второе место занимает «Реал». На счету мадридского клуба 24 очка. На третьем месте находится «Атлетико» (23). В топ-5 входят «Вильярреал» (21) и «Осасуна» (21).

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: