Губернатор Воронежской области высказался о судействе матча РПЛ «Факел» — «Химки»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал комментарий по поводу судейства матча 14-го тура РПЛ «Факел» — «Химки» (1:1).

«С интересом сегодня посетил наш стадион на улице Маршака. Неожиданные решения арбитра удивили, без сомнения, всех зрителей этого матча. Надеюсь, специалисты ещё разберут эпизоды игры. Обе команды предпочитали играть в атаку, ещё в первом тайме обменялись голами, но победителя выявить не смогли. Возможно, повторюсь, не по своей вине», — написал Гусев в своём официальном телеграм-канале.

Главный рефери матча 14-го тура РПЛ «Факел» — «Химки» Егор Егоров дважды за матч прибегал к личным видеопросмотрам по просьбе VAR, в обоих случаях приняв решения в пользу гостей. На пятой минуте Егоров оставил в силе первоначальный вердикт о взятии ворот «Химками», сочтя пассивным офсайд нападающего Антона Заболотного, который находился в момент гола неподалёку от вратаря. На 85-й минуте арбитр изменил своё исходное решение и отменил автогол Заболотного, посчитав, что находившийся в офсайде игрок «Факела» оказывал на него активное воздействие.

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