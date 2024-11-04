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Губернатор Воронежской области высказался о судействе матча РПЛ «Факел» — «Химки»

Губернатор Воронежской области высказался о судействе матча РПЛ «Факел» — «Химки»
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал комментарий по поводу судейства матча 14-го тура РПЛ «Факел» — «Химки» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Химки
Химки
0:1 Руденко – 5'     1:1 Браими – 39'    

«С интересом сегодня посетил наш стадион на улице Маршака. Неожиданные решения арбитра удивили, без сомнения, всех зрителей этого матча. Надеюсь, специалисты ещё разберут эпизоды игры. Обе команды предпочитали играть в атаку, ещё в первом тайме обменялись голами, но победителя выявить не смогли. Возможно, повторюсь, не по своей вине», — написал Гусев в своём официальном телеграм-канале.

Главный рефери матча 14-го тура РПЛ «Факел» — «Химки» Егор Егоров дважды за матч прибегал к личным видеопросмотрам по просьбе VAR, в обоих случаях приняв решения в пользу гостей. На пятой минуте Егоров оставил в силе первоначальный вердикт о взятии ворот «Химками», сочтя пассивным офсайд нападающего Антона Заболотного, который находился в момент гола неподалёку от вратаря. На 85-й минуте арбитр изменил своё исходное решение и отменил автогол Заболотного, посчитав, что находившийся в офсайде игрок «Факела» оказывал на него активное воздействие.

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