Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, на что готов пойти Мауро Икарди, чтобы возобновить отношения с Вандой

Стало известно, на что готов пойти Мауро Икарди, чтобы возобновить отношения с Вандой
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди намерен возобновить отношения со своей бывшей супругой Вандой Нарой, которая также была его агентом, сообщает журналист Диего Борински в соцсетях.

По сведениям источника, форвард готов пойти на радикальные перемены в своей профессиональной карьере ради достижения данной цели. Так, Икарди рассматривает вариант с переездом в чемпионат Аргентины, чтобы быть поближе к бывшей супруге и быстрее наладить отношения.

Напомним, в июле этого года Ванда Нара объявила о расставании с Икарди. Это уже не первое подобное объявление. Ранее пара несколько раз объявляла о расставании, а затем воссоединялась.

В текущем сезоне у Икарди четыре гола и ассист в семи матчах за «Галатасарай».

Ванда Нара замазывает фингал своему мужу Мауро Икарди

Материалы по теме
Мауро Икарди опубликовал пост на фоне слухов об измене Ванды с экс-игроком «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android