Стало известно, на что готов пойти Мауро Икарди, чтобы возобновить отношения с Вандой

Аргентинский нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди намерен возобновить отношения со своей бывшей супругой Вандой Нарой, которая также была его агентом, сообщает журналист Диего Борински в соцсетях.

По сведениям источника, форвард готов пойти на радикальные перемены в своей профессиональной карьере ради достижения данной цели. Так, Икарди рассматривает вариант с переездом в чемпионат Аргентины, чтобы быть поближе к бывшей супруге и быстрее наладить отношения.

Напомним, в июле этого года Ванда Нара объявила о расставании с Икарди. Это уже не первое подобное объявление. Ранее пара несколько раз объявляла о расставании, а затем воссоединялась.

В текущем сезоне у Икарди четыре гола и ассист в семи матчах за «Галатасарай».

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