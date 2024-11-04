Губернатор Воронежской области оценил игру «Факела» в домашнем матче с «Химками»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал итоги матча 14-го тура РПЛ между местным «Факелом» и подмосковными «Химками» (1:1).

«Спасибо нашей команде за смелый футбол. Спасибо нашим болельщикам, которых не остановил первый снег, промозглая погода. На трибунах собралось около восьми тысяч человек. Уверен, что наши ребята после этой игры будут ещё более нацеленными на голы и победы. Порой туман сгущают перед нами, но мы всё равно пройдём через него. Пройдём все вместе!» — написал Гусев в своём официальном телеграм-канале.

После домашней ничьей с «Химками» воронежский «Факел» набрал 12 очков в 14 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ в зоне стыковых матчей. Подмосковный клуб с таким же количеством очков находится строчкой выше благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов.

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