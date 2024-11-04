В Испании сообщили подробности по будущему вингера «Реала» Винисиуса

«Реал» и Винисиус Жуниор начали контакты по возможному продлению контракта, сообщает испанское издание Relevo. Первые действия между представителями игрока и клубом состоялись несколько месяцев назад.

По данным источника, пока Винисиус не спешит подписывать новый контракт, потому что хочет найти идеальный момент, чтобы новое соглашение было финансово более выгодным.

«Золотой мяч»-2024, обладателем которого стал Родри, а не бразилец, должен стать одним из аргументов в переговорах с клубом о новом соглашении. Кроме этого, таким считается заинтересованность в игроке клубами из Саудовской Аравии.

Ранее была информация, что клаусула игрока в соглашении с «Реалом», срок которого истекает летом 2027 года, составляет € 1 млрд. В «Реале» не хотят повторения истории, которая произошла летом 2024 между Мбаппе и «ПСЖ», когда игрок покинул клуб на правах свободного агента.

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