Футболисты «Реала» раздражены действиями Килиана Мбаппе

В раздевалке «Реала» есть определённое раздражение из-за действий нападающего команды Килиана Мбаппе, сообщает Relevo.

По данным источника, это связано с тем, что француз недостаточно отрабатывает в обороне. Так, в матче с «Барселоной» он пробежал всего 8 километров. Игроки обращали внимание на этот дисбаланс и обсуждали, как это изменить.

Из-за этого в обороне должны больше отрабатывать другие футболисты. Главной «жертвой» стал Джуд Беллингем. Англичанин теперь бегает гораздо больше, чем раньше. В команде хотят, чтобы Килиан был самокритичным и понял, что отрабатывать в обороне тоже важно.

Тренерский штаб рассматривает разные варианты решения проблемы. Один из них – обмен оборонительными функциями между Мбаппе и Винисиусом Жуниором. В таком случае бразилец первым будет прессинговать вратаря и центральных защитников, а француз будет прикрывать позицию правого защитника.

В текущем сезоне Ла Лиге Мбаппе забил шесть голов и отдал один ассист в 10 матчах за клуб.

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