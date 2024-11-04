«Краснодару» осталась одна победа до повторения российской рекордной серии в одном сезоне

«Краснодар» находится в одной победе от повторения рекорда чемпионата России по длительности победной серии в рамках одного сезона.

3 ноября в домашнем матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» «быки» выиграли с разгромным счётом 4:0, одержав 11-ю победу в национальном первенстве подряд, серия длится с 4-го по 14-й тур сезона-2024/2025. При этом рекордная победная серия в рамках одного сезона для высшего дивизиона чемпионата России составляет 12 матчей — её обладателем является московский ЦСКА в сезоне-1998.

Общий рекорд по количеству побед подряд в РПЛ без учёта разделения на сезоны составляет 13 матчей и также был установлен ЦСКА — это произошло в 2014 году (10 побед — в сезоне-2013/2014, три победы — в сезоне-2014/2015).

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