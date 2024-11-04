Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: Станкович вообще ничего не улучшил в «Спартаке». Николич сильнее него

Червиченко: Станкович вообще ничего не улучшил в «Спартаке». Николич сильнее него
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после дерби с ЦСКА высказался об игре красно-белых под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Станкович вообще ничего не прибавил и не улучшил, всё происходит из-за индивидуальных действий игроков, ведь гол даже Бонгонда — это не результат какой-то атаки, а результат индивидуального прохода и отличного удара.

Тот «Спартак», который привыкли видеть — его ажурный футбол, передачи, короткий пас, этого же нет. Я даже отметил, что в начале матча они были похожи на армейцев начала 2000-х, когда надо было бить, бежать, переламывать соперника пополам, этим они и занимались. Вообще считаю, что Николич лучше, чем Станкович», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы РПЛ с 25 очками.

Главные футбольные дерби России

Материалы по теме
Червиченко: большое счастье, что в матче ЦСКА — «Спартак» никого не унесли на носилках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android