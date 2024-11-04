Червиченко: Станкович вообще ничего не улучшил в «Спартаке». Николич сильнее него

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после дерби с ЦСКА высказался об игре красно-белых под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.

«Станкович вообще ничего не прибавил и не улучшил, всё происходит из-за индивидуальных действий игроков, ведь гол даже Бонгонда — это не результат какой-то атаки, а результат индивидуального прохода и отличного удара.

Тот «Спартак», который привыкли видеть — его ажурный футбол, передачи, короткий пас, этого же нет. Я даже отметил, что в начале матча они были похожи на армейцев начала 2000-х, когда надо было бить, бежать, переламывать соперника пополам, этим они и занимались. Вообще считаю, что Николич лучше, чем Станкович», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

После 14 туров «Спартак» занимает пятое место турнирной таблицы РПЛ с 25 очками.

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