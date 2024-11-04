Вратарь Никита Медведев отразил пенальти в РПЛ впервые за восемь лет карьеры

29-летний голкипер «Пари НН» Никита Медведев в выездном матче 14-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» на 54-й минуте при счёте 0:0 отразил пенальти в исполнении Лечи Садулаева. Игра завершилась победой волжан со счётом 2:0.

Этот 11-метровый удар стал для Медведева первым в карьере пенальти, который он смог отразить в матче РПЛ. Ранее на счету Никиты числился один отбитый пенальти в составе «Ростова» в матче Кубка России с «Локомотивом».

Никита Медведев дебютировал в Российской Премьер-Лиге в сентябре 2016 года и за восемь лет карьеры в высшем дивизионе провёл 44 матча, в которых трижды пропускал с 11-метровой отметки.

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