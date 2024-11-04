Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь Никита Медведев отразил пенальти в РПЛ впервые за восемь лет карьеры

Вратарь Никита Медведев отразил пенальти в РПЛ впервые за восемь лет карьеры
Комментарии

29-летний голкипер «Пари НН» Никита Медведев в выездном матче 14-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» на 54-й минуте при счёте 0:0 отразил пенальти в исполнении Лечи Садулаева. Игра завершилась победой волжан со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 15:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 55'     0:2 Эктов – 90+8'    

Этот 11-метровый удар стал для Медведева первым в карьере пенальти, который он смог отразить в матче РПЛ. Ранее на счету Никиты числился один отбитый пенальти в составе «Ростова» в матче Кубка России с «Локомотивом».

Никита Медведев дебютировал в Российской Премьер-Лиге в сентябре 2016 года и за восемь лет карьеры в высшем дивизионе провёл 44 матча, в которых трижды пропускал с 11-метровой отметки.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти

Материалы по теме
«Этот момент был переломным». Медведев — об отбитом пенальти в матче «Пари НН» с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android