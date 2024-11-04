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«Одним можно всё, а вторым — закон». Червиченко упомянул «Зенит» на фоне удаления Облякова

«Одним можно всё, а вторым — закон». Червиченко упомянул «Зенит» на фоне удаления Облякова
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об удалении Ивана Облякова в матче с ЦСКА. Полузащитник получил вторую жёлтую карточку за удар соперника плечом.

«Просто очень удивительно, как судьи по-разному у нас судят в чемпионате. Перед этим был матч „Зенита“ и Махачкалы, где Соболев точно так же плечом ударил игрока соперника, абсолютно одинаково, и там даже штрафного не было, не говоря о карточке. А здесь натянули игроку ЦСКА вторую жёлтую и удаление. Не сомневаюсь, что так и нужно было наказывать здесь, но просто разные трактовки удручают. Одним можно всё, а вторым — закон», — сказал Червиченко в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, в матче ЦСКА и «Спартака» было три удаления.

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