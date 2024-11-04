Андрей Лунин будет защищать ворота «Реала» в матче ЛЧ с «Миланом» — источник

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не хочет рисковать здоровьем основного голкипера Тибо Куртуа в ближайших матчах, поэтому Андрей Лунин с большой долей вероятности начнёт следующую игру, которая будет в Лиге чемпионов с «Миланом», с первых минут, сообщает Defensa Central.

По данным испанского издания, бельгийский голкипер прилагает максимум усилий, чтобы успеть восстановиться к следующему матчу, он уже вернулся к тренировкам на поле вместе с командой, однако клуб не желает подвергать его риску.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал Куртуа совет. Карло подчеркнул, что вратарю лучше пропустить ближайшие игры с «Миланом» и «Осасуной», если существует хоть малейшая вероятность рецидива. Он посоветовал Тибо полностью восстановиться и выйти в стартовом составе после международной паузы.

Матч «Реал» — «Милан» состоится завтра, 5 ноября. Начало — в 23:00 мск.

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