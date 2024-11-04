Эдуард Мор высказался о возможном увольнении Игоря Осинькина из «Крыльев Советов»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал текущую ситуацию в самарских «Крыльях Советов» с возможной отставкой главного тренера Игоря Осинькина.

«Такое ощущение, что всё к этому идёт. Осинькин — топ‑специалист, но не знаю. Если такая ситуация взрывоопасная… Если на местах кто‑то пытается тебя убрать, то тебя уберут в итоге. Только в одном случае ты уходишь героем, а здесь уже какая‑то недосказанность. Если люди хотят убрать тренера, какой бы он хороший ни был, то они своего добьются», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

59-летний тренер Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с июля 2020 года. В матче 14-го тура РПЛ самарцы потерпели поражение от тольяттинского «Акрона» со счётом 0:2, продлив до шести матчей безвыигрышную серию в чемпионате (три ничьих, три поражения).

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