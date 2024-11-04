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«Чемпионом станет «Зенит». Пономарёв высказался о гонке за лидерство в РПЛ

«Чемпионом станет «Зенит». Пономарёв высказался о гонке за лидерство в РПЛ
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Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарёв высказался о борьбе «Краснодара» и «Зенита» за лидерство в РПЛ после разгромной победы «быков» над «Оренбургом» (4:0).

«Ничего удивительного в крупной победе «Краснодара» над «Оренбургом» нет. Он в полном порядке, в отличной форме. Даже не знаю, кто его в ближайшее время может остановить. Трудно сейчас это будет сделать. И они оторвались на три очка от «Зенита». Конечно, до зимней паузы у «Краснодара» есть несколько непростых матчей, но, вполне возможно, на зимний перерыв он уйдёт на первом месте. Но думаю, что чемпионом в итоге станет «Зенит»: команда у Семака сильная, играющая и довольно стабильная», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 36 очков. Вторым идёт «Зенит» — 33 очка, третий — «Локомотив» — 31 очко.

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