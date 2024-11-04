Кирилл Гоцук установил новый «гвардейский» рекорд «Пари НН»

32-летний центральный защитник и капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук побил рекорд по количеству сыгранных матчей в составе нижегородского клуба.

В выездной игре 14-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:0) Гоцук вышел на замену на 90+1-й минуте при счёте 1:0 в пользу волжан. Этот матч стал для футболиста 153-м за «Пари НН» во всех турнирах (91 в Российской Премьер-Лиге, четыре в стыковых матчах, 16 в Кубке России, 42 в Первой лиге).

Тем самым Кирилл Гоцук вышел на чистое первое место в списке «гвардейцев» нижегородского клуба, оторвавшись на одну игру от выступающего за «КАМАЗ» вратаря Артура Анисимова, в активе которого 152 игры в составе «Пари НН».

Из других действующих игроков волжан наиболее близки к рекорду Гоцука 31-летний полузащитник Николай Калинский (138 матчей) и 25-летний центральный защитник Никита Каккоев (132 матча).

Видео: Юран — о выездном комплексе «Пари НН»