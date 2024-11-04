Экс-защитник «Краснодара» Спаич рассказал о периоде после ухода из клуба

Экс-защитник «Краснодара» Урош Спаич рассказал о периоде после ухода из российского клуба. Спаич покинул «Краснодар» в 2021 году. Сейчас серб выступает за «Црвену Звезду».

«Сейчас играю в «Црвене Звезде», дома. Здесь у меня семья. Я буквально вырос в этом клубе и вот вернулся. После разрыва контракта с «Краснодаром» я подписался с турецким клубом «Касымпаша», но сыграл всего четыре месяца. К сожалению, порвал крестообразные связки и вернулся домой, в Сербию. Я давно восстановился и играю. Доволен, сейчас я дома с семьёй», — сказал Спаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.