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Экс-игрок «Краснодара» Спаич ответил, мог ли остаться в клубе в 2022 году

Экс-игрок «Краснодара» Спаич ответил, мог ли остаться в клубе в 2022 году
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Экс-защитник «Краснодара» Урош Спаич ответил, мог ли он остаться в России в 2022 году. Напомним, сейчас сербский футболист защищает цвета «Црвены Звезды».

«У меня была возможность остаться в «Краснодаре», но не вышло. Мне было очень хорошо в этой команде, я был всем очень доволен. Это суперклуб с большими амбициями, у нас была очень классная команда. Мы хорошо выступали в Лиге Европы, попали в Лигу чемпионов. Но у меня была операция на голеностоп, и она прошла очень плохо. После эпидемии коронавируса я не успевал восстановиться и, к сожалению, из-за этого не смог остаться в «Краснодаре». Договорились, что мне будет лучше уйти. Увы, всё произошло так.

Но у меня лучшие воспоминания о «Краснодаре». Этот клуб останется в моей голове как что-то очень хорошее. Я был там счастлив и играл хорошо», — сказал Спаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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