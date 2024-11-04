Расписание матчей Первой лиги 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, в 17-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоит один матч. Представляем вашему вниманию полное расписание указанного дня.

Футбол. Первая лига. Расписание на 4 ноября:

14:00 мск. «Урал» (Екатеринбург) — «Родина» (Москва).

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет московское «Торпедо», набравшее 33 очка за 17 туров. На второй строчке располагается калининградская «Балтика». В активе команды также 33 очка после аналогичного количества встреч. Замыкает тройку лидеров тульский «Арсенал» с 28 очками. В зоне вылета находятся «Уфа» (17), владикавказская «Алания» (17) и «Тюмень» (9).