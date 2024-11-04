Олег Кононов высказался о лидерстве «Торпедо» после первого круга Первой лиги

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался о промежуточном лидерстве команды в Мелбет Первой лиге по итогам первого круга чемпионата.

«Итоги подводить пока рано — это только промежуточный этап, и команда ещё строится. Каждый матч и тренировка для нас — возможность повышать мастерство и уверенность. Вижу прогресс в понимании игры, но предстоит ещё много работы. Важно, что в команде растёт конкуренция. Я благодарен тем игрокам, которые не часто выходят на поле, — они хорошо тренируются, поддерживают уровень и создают здоровую конкуренцию.

Всё впереди, самое важное сейчас — закончить год с хорошим настроением, продолжать работать, улучшать уровень игры и стремиться к победам в каждом матче», — приводит слова Кононова пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Торпедо», набравшее 33 очка после 17 матчей, возглавляет турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025. На второй строчке располагается калининградская «Балтика», заработавшая 30 очков. Третье место с 28 очками занимает тульский «Арсенал».