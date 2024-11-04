Тренер «Арсенала» Сторожук высказался по итогам матча с «Соколом»

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук подвёл итоги матча 17-го тура Мелбет Первой лиги с «Соколом» (0:1).

«Сегодня у нас не получилось. Пропустили. Один раз потеря, второй раз потеря. Могли сыграть лучше, моменты были, 90% времени владели мячом. Могли сыграть лучше в эпизоде с пропущенным голом. Мы играли на выезде с хорошими командами, с лидерами, превосходящими нас по составу, бюджету, всем показателям. Демонстрировали хороший футбол и имели достаточное количество моментов. В футболе важно забивать и не пропускать. К сожалению, которую игру мы много создаём, но бьём или во вратаря, или мимо бьём. Работаем много над завершающей фазой, но здесь, наверное, ключевое – это умение распорядиться мячом», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Арсенала» в телеграм-канале клуба.

Игра между «Арсеналом» и «Соколом» состоялась в субботу, 2 ноября. Команды играли на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Галимовым (Екатеринбург). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.