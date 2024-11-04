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«Краснодар» обеспечил себе чемпионство в ЮФЛ-1 за четыре тура до конца чемпионата

«Краснодар» обеспечил себе чемпионство в ЮФЛ-1 за четыре тура до конца чемпионата
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Команда академии «Краснодара» до 18 лет обеспечила себе чемпионство в ЮФЛ-1 за четыре тура до окончания чемпионата.

В матче 30-го тура «быки» разгромили «Чертаново» со счётом 6:1. В составе победителей голами отметились Олег Семизаров, Ефим Буркин, Казбек Мукаилов, Алексей Бухлов и Алекси Гвенетадзе, оформивший дубль. У гостей отличился Константин Дорошенко.

После этой победы в активе команды стало 76 очков. «Алмаз-Антей», идущий на втором месте с 60 набранными очками в активе, потерял шансы обогнать «Краснодар». Отметим, что в минувшем сезоне ЮФЛ-1 «быки» не попали в число призёров. Победителем турнира стал московский ЦСКА.

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